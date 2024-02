Mesmo com orientação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para ignorar recomendação do Ministério Público Federal (MPF) de desmontar o acampamento de manifestantes em frente ao 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe) em Caxias do Sul, grades foram instaladas em frente ao quartel dois dias após despacho do documento do órgão de investigação.