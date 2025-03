Polícia procura segundo atirador no caso da mulher morta em frente à casa noturna em Caxias

A polícia de Caxias do Sul procura um segundo atirador no caso da mulher morta em frente à casa noturna na madrugada de domingo (23). Larissa de Lima Alves, 29 anos, foi assassinada e um homem de 36 anos ficou ferido no ombro após serem atingidos por disparos de arma de fogo por volta das 4h, na Rua Wilson Drago Fantinel, no bairro Cidade Nova.