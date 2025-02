Suspeito de tentativa de homicídio em Marau morre após confronto com a polícia em Paraí

Caso ocorreu por volta das 11h30min. Batalhão de Choque / Divulgação

Um homem ainda não identificado morreu após confronto com equipes do 4º Batalhão de Choque e da 3ª Companhia Independente da Brigada Militar no interior de Paraí, na Serra. O caso foi registrado por volta das 11h30min desta terça-feira (11). Ele, segundo a polícia, é suspeito de uma tentativa de homicídio em Marau, que fica no Norte do RS.

Segundo informações do Batalhão de Choque, três homens saíram de Paraí durante a madrugada e foram até Marau para matar um homem de um grupo rival. No local, atiraram contra a casa do alvo, mas ninguém ficou ferido. Em seguida, retornaram a Paraí, onde se esconderam.

Leia Mais Homem que foi baleado em Canela no final de janeiro morre no hospital

As equipes localizaram o esconderijo no interior do município da Serra. Durante a abordagem, os homens atiraram contra os policiais, que revidaram. Com os suspeitos foram apreendidas quatro armas de fogo e o veículo utilizado na tentativa de homicídio em Marau.