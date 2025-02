Homem que foi baleado em Canela no final de janeiro morre no hospital

O homem de 34 anos que foi baleado em Canela no dia 22 de janeiro morreu no hospital na última quinta-feira (6). O caso agora é tratado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que não divulgou oficialmente a identidade da vítima.

No dia do crime, o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT) informou que o homem teria sido baleado por ocupantes de um veículo GM/Cruze. Os suspeitos fugiram do local, mas foram localizados logo depois pela Brigada Militar (BM).