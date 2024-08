O homem de 24 anos que havia sido ferido durante um confronto com a Brigada Militar (BM) em Bento Gonçalves nesta madrugada de sexta (16) morreu durante a manhã. Ele estava internado no Hospital Tacchini e a morte foi confirmada pelo comandante do 3° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3° BPAT), tenente-coronel Flori Chesani Júnior, às 8h47min.