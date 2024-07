Uma mulher de 36 anos foi presa preventivamente suspeita de ser a mandante da tentativa de homicídio contra o ex-marido. O crime, conforme a Polícia Civil, ocorreu em 1º de abril, no bairro Parque Verde, em Caxias do Sul, e ela foi detida na manhã desta quarta-feira (3) em Tramandaí, no Litoral Norte.