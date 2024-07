As buscas pelo morador de Cotiporã Antônio Henrique Lotis, 45 anos, foram retomadas por volta das 6h30min desta quarta-feira (3). Este é o quarto dia de procura pelo homem que desapareceu no último sábado (29), no Rio das Antas, após a embarcação em que ele estava virar durante a travessia no rio.