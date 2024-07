Mãe dedicada e religiosa: quem era a mulher encontrada morta a facadas em Caxias do Sul

Mãe de dois filhos, um menino de 14 anos e uma menina de quatro, sempre sorridente e buscando ver o melhor do mundo e fazer dele um lugar melhor. É dessa forma que Crislaine Subtil Elisio, 32 anos, é lembrada por quem conviveu com ela desde pequena. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul, a mulher foi encontrada morta a facadas na quinta-feira (4), no bairro Primeiro de Maio. As suspeitas da Polícia Civil são de que o companheiro dela, de 33 anos, tenha cometido o crime.