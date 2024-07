O assassinato de Crislaine Subtil Elisio, 32 anos, é investigado como feminicídio, de acordo com a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, Thalita Andrich. A vítima foi morta na madrugada de quinta-feira (4) a facadas na Rua Rômulo Carbone, no bairro Primeiro de Maio. Ainda conforme a delegada, o principal suspeito do crime é o companheiro de Crislaine, um homem de 33 anos. A identidade dele não é divulgada.