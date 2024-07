O amanhecer desta sexta-feira (5) em Caxias do Sul antecipou o que será o final de semana na Serra: temperaturas que não devem ultrapassar dois dígitos, neblina, chuva e muita umidade estão na previsão da Climatempo. A mínima prevista para Caxias é de 7ºC no domingo (7) e as máximas, até a próxima semana, não devem passar de 12ºC na região.