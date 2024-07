Indiciado cinco vezes pela Draco e apontado como negociador de facção: quem era o homem morto a tiros em carro em Caxias do Sul

Morto a tiros dentro de um carro no final da manhã desta terça-feira (16), no bairro Santa Catarina, Márcio Rogério Duarte, 45 anos, é um antigo conhecido das forças policiais de Caxias do Sul. Somente pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) foram cinco indiciamentos nos últimos sete anos. Em uma das ações, na casa dele, policiais apreenderam mais de R$ 300 mil e seis armas de fogo. À época, ele foi caracterizado como o "negociador" da facção da qual fazia parte.