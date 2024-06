O carro usado durante o assassinato de Allyson Schirmer Mendes, 17 anos, neste domingo (23), em Bento Gonçalves, foi encontrado e apreendido pela Brigada Militar (BM). A Parati prata estava no bairro Municipal, com o proprietário, um homem de 54 anos, que, segundo a polícia, não tinha envolvimento no crime. Ele foi ouvido e liberado. A investigação é da 2º DP de Bento.