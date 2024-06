Um homem de 56 anos foi preso pela Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul nesta sexta-feira (28), após furtar uma televisão de uma casa no bairro São Leopoldo. O homem, que já tinha 57 passagens pela polícia, foi encontrado por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina, por volta das 14h.