Dois homens foram presos pela Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul, na noite deste domingo (5), com um fuzil calibre 556 e um tijolo de maconha. A dupla, com 23 e 24 anos, estava com um veículo Gol circulando pela Rua Jacy Antônio Meirelles, no bairro Charqueadas.