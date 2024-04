Nas últimas duas semanas, entre 8 e 20 de abril, seis locais foram alvo de furtos ou roubos na Rua Moreira César, em Caxias do Sul. Dentre eles, quatro estabelecimentos comerciais, sendo duas farmácias, uma residência e uma empresa, todas localizadas no bairro Pio X, nas proximidades com o cruzamento da Rua Flores da Cunha. As ocorrências geraram insegurança aos moradores e acenderam o alerta nas forças de segurança do município.