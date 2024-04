Moradores do Bairro Aeroporto, em Caxias do Sul, poderão dar o destino correto a móveis, sofás, colchões, eletrodomésticos, pneus e madeiras que queiram descartar nesta sexta-feira (26). Realizada todos os meses em diferentes bairros da cidade, a Operação Bota Fora é coordenada pela Codeca, em parceria com a prefeitura por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e com a Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto. O recolhimento está previsto para iniciar às 8h e seguir até as 16h.