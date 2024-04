A cesta básica de Caxias do Sul apresentou aumento no preço no terceiro mês do ano. Em março, o conjunto de itens essenciais custou R$ 1.441,81, representando um acréscimo de 0,37% em relação a fevereiro. Na prática, o consumidor precisou pagar R$ 5,26 a mais pelo conjunto de produtos. Os dados são referentes ao levantamento do Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) e do Centro de Ciências Econômicas e Sociais da UCS.