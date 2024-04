O corpo de Adelar José Siebeneichler, 61 anos, está no Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul aguardando por familiares. Natural de Venâncio Aires, Siebeneichler estava internado há cerca de um mês no Hospital Pompéia, onde morreu após ter sido agredido. Ele vivia em situação de rua no município. A causa da morte, segundo o IGP, foram complicações relacionadas a um trauma cranioencefálico (TCE). O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Caxias e pode ser remetida à Delegacia de Homicídios se for apontado algum crime.