Desde o começo desta semana, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre está na Serra com uma operação de combate à adulteração de combustíveis. Nesta quarta-feira (10), o Ministério Público do Rio Grande do Sul divulgou que a operação flagrou a adulteração em uma bomba de diesel em um posto de combustível em Bento Gonçalves. A bomba e o tanque, segundo o MP, foram lacrados. Os agentes ainda apreenderam notas fiscais e coletaram amostras de combustível para eventual contraprova.