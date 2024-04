Na próxima quinta-feira (25), às 9h, Rudimar Bernardo da Silva vai a julgamento na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar a tiros Clóvis Pereira Evaldt em março de 2009, na Rua Francisco Boniatti, no bairro Planalto. O crime ocorreu no dia 7 e a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital 13 dias depois. Segundo o Ministério Público (MP), eles eram vizinhos e os tiros foram disparados depois de uma briga sobre uma instalação irregular de rede elétrica e maus-tratos a um animal. Silva, segundo a denúncia, mantinha um cachorro sem alimento e água em casa.