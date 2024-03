O Tribunal de Justiça condenou três homens por envolvimento no assassinato de um adolescente durante um assalto em Caxias do Sul. As penas variam entre 34 e 38 anos de prisão pelo latrocínio de Gabriel Souza Machado. Ele foi morto a tiros aos 17 anos quando saía de uma festa no bairro Sanvitto em 27 de agosto de 2023. Os criminosos roubaram um tênis, um moletom, uma camiseta e um iPhone do jovem.