Um homem de 39 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por homicídio qualificado, nesta quarta-feira (6), por suspeita de matar a facadas José Monteiro da Silveira, 34 anos. A vítima foi assassinada no dia 24 de fevereiro enquanto passeava com o cachorro de estimação, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul.