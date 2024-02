Natural de Praia Grande (SC), José Monteiro da Silveira, 34 anos, será lembrado pelos familiares e amigos como um ser de luz, amoroso, gentil e inteligente. Ele foi assassinado com golpes de faca enquanto passeava com o cachorro da família, em Caxias do Sul, no sábado (24). Os passeios com o cão Gaspar eram frequentes, e aos finais de semana, era comum que a esposa Greice Sozo, 37, e o enteado Felipe, 11, o acompanhassem. No último sábado, ele estava sozinho na Rua Sarmento Leite, no bairro Rio Branco, quando foi atacado por um homem de 39 anos.