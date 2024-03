Bom Jesus registrou o primeiro homicídio do ano neste domingo (24). A vítima, Emerson Kramer Boeira, de 49 anos, era irmão do vice-prefeito do município, Diogo Kramer Boeira, 37. O crime ocorreu próximo a um bar na Rua Álvaro Camargo Ramos, no Centro. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital da cidade.