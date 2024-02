O Ministério Público (MP) denunciou nesta sexta-feira (23) as duas diretoras da Escola Infantil Ludicamente, em Serafina Corrêa, por suspeita de tortura de crianças com sete meses a quatro anos de idade. As profissionais, que têm 26 e 28 anos, estão presas preventivamente no Presídio Estadual de Guaporé desde o dia 25 de janeiro.