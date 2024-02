O homem acusado de matar o jovem Daniel Strasser Oliveira, na época com 18 anos, em outubro de 2021, foi condenado a 15 anos de prisão. A decisão foi tomada em sessão do Tribunal do Júri de Caxias do Sul na última quinta-feira (22). Ricardo Branco Busin, 25, foi preso logo depois do crime, na madrugada de 18 outubro de 2021. Naquela ocasião, ele agrediu e matou Daniel com golpes de capacete na cabeça.