Ricardo Branco Busin, 25 anos, deve ser julgado nesta quinta-feira (22) na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar Daniel Strasser Oliveira, 18, em 18 de outubro de 2021, em frente a um bar na Rua Moreira César, no bairro Pio X. A vítima foi morta com golpes de capacete na cabeça.