Um jovem de 24 anos é a segunda vítima de homicídio registrado na madrugada desta terça-feira (13) em Caxias do Sul. Ele foi esfaqueado enquanto dirigia pelo passageiro do carro. O crime ocorreu por volta das 4h40min na Rua Amadeo Rossi, no bairro Fátima. O nome dele não foi divulgado pela polícia.