A proprietária e três ex-funcionárias da Escola Maternal Colorindo o Mundo, de Caxias do Sul, foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público (MP) nesta segunda-feira (29). As ex-funcionárias eram professoras da escola particular e são suspeitas de tortura devido ao uso de violência contra bebês e crianças com idades entre seis meses e três anos. A proprietária foi denunciada por suposta omissão diante do caso. As identidades das mulheres não foram divulgadas.