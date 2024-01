O promotor de Justiça Bruno Bonamente, que representa o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), se manifestou, sexta-feira (26), sobre o caso das duas diretoras da Escola Infantil Ludicamente que foram presas por suspeita de maus-tratos contra crianças, no município de Serafina Corrêa. As mulheres, de 26 e 28 anos, estão presas preventivamente no Presídio Estadual de Guaporé desde quinta (25). Nesta sexta, houve busca e apreensão de celulares, e foram ouvidas testemunhas do caso. Os nomes das investigadas não foram divulgados pelas autoridades.