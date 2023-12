A Polícia Civil indiciou por peculato, no final do mês de novembro, um oficial de Justiça que atuava em Caxias do Sul e em outras cidades da região. Mauro Kratz Fonseca é suspeito de desviar verbas de despesa de condução e locomoção de processos abertos na Serra e na Região Metropolitana de Porto Alegre e foi afastado da Comarca caxiense em outubro de 2022.