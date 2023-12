Novembro é o mês com menor número de mortes violentas na Serra neste ano. Segundo o levantamento do Pioneiro, que abrange 49 municípios, e os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul, divulgados nesta segunda-feira (4), foram 12 homicídios e um feminicídio na região. Ainda conforme o levantamento do Pioneiro, março é o segundo mês com menos assassinatos, com 14 casos.