Uma ocorrência de violência doméstica resultou em um homem esfaqueado em Flores da Cunha. O crime foi registrado no bairro Granja União, por volta das 20h30min de segunda-feira (25). O ferido é um homem de 56 anos que ameaçou a companheira e levou um golpe de faca do genro de 25 anos. Devido às lesões, o homem segue internado no hospital da cidade.