A Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul prendeu cinco motociclistas e apreendeu três motos na madrugada desta segunda-feira (25). A abordagem ocorreu na Rua Mariana Prezzi, no bairro Pio X. Conforme a BM, os motociclistas foram flagrados causando perigo ao trânsito. Vídeos divulgados pela polícia mostram um grupo com dezenas de motocicletas circulando, lado a lado, pela cidade.