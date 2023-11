Um homem de 37 anos caiu de um prédio no centro de Garibaldi por volta de 9h desta quinta-feira (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi contratada para limpar o imóvel e estava trabalhando na marquise, junto ao primeiro andar, quando caiu. O trabalhador foi resgatado pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois, foi encaminhado para cirurgia no Hospital Beneficente São Pedro.