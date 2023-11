A empresa Táxi Aéreo Hércules confirma que a aeronave alugada para trazer drogas do Paraná para Caxias do Sul foi liberada pela Polícia Federal (PF) na última terça-feira (30) e voltou a operar normalmente. O avião, modelo King Air C-90, foi apreendido no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, dia 24 de outubro, após chegar da cidade de Umuarama (PR) com cerca de 35 quilos de cocaína. A aeronave era alugada por outra empresa para o transporte de um passageiro de 29 anos, morador de Porto Alegre.