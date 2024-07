Valendo o acesso Notícia

OUÇA AGORA: Minutos finais de Juventude x Fortaleza pelo Brasileirão Feminino A-2

Jogo iniciou na segunda-feira (8) e foi paralisado aos 26 minutos da segunda etapa, em função da neblina, quando estava empatado em 2 a 2. Se o placar não for alterado, as Esmeraldas garantem a vaga na primeira divisão do futebol feminino na próxima temporada

09/07/2024 - 14h55min Atualizada em 09/07/2024 - 15h14min