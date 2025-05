Suíte com 72m², piscina térmica privativa e diárias de R$ 3,1 mil: conheça o hotel de Gramado que está entre melhores do mundo

Ritta Höppner é o único hotel nacional a figurar na lista. Hotel Ritta Höppner / Reprodução

O único hotel brasileiro na lista que reúne os 25 melhores do mundo, com base em avaliações de viajantes na plataforma TripAdvisor, é de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul. Fundado em 1958 e com inspiração europeia na decoração e arquitetura, o Hotel Ritta Höppner ficou com a 14ª posição.

O topo do ranking ficou com o Hotel Secrets Akumal Riviera Maya, do México. O prêmio é concedido aos hotéis que recebem um grande volume de avaliações e opiniões positivas em um período de 12 meses. (veja lista abaixo).

Leia Mais O que explica os pedidos de demissão voluntária serem liderados pelos jovens no RS

O Rita Höppner está localizado a 900 metros de pontos turísticos como a Rua Coberta e o Palácio dos Festivais, que anualmente recebe o Festival de Cinema. As acomodações estão divididas em apartamentos, suítes e chalés.

As diárias vão de R$ 462 a R$ 3.125, no período do Natal, conforme o site oficial. Divulgação / Hotel Ritta Höppner

A suíte king, por exemplo, acomoda até quatro pessoas e tem 72m², segundo a instituição. Alguns dos chalés contam com piscina térmica privativa e varanda. As diárias vão de R$ 462 a R$ 3.125, no período do Natal, conforme o site oficial.

Veja abaixo os primeiros no ranking dos melhores hotéis:

1. Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal, México

2. Grandvrio Ocean Resort Danang, Dien Ban, Vietnã

3. Gokulam Grand Turtle on the Beach, Kovalam, Índia

4. Romance Istambul Hotel, Istambul, Turquia