Com investimento de R$ 7,6 milhões, obras do novo Centro Especializado em Reabilitação têm início em Farroupilha

Estrutura será construída ao lado do Centro de Saúde de Farroupilha. Janriê Gulden / Divulgação

Obras de uma nova estrutura voltada a atendimentos na saúde começaram na manhã desta terça-feira (22), em Farroupilha. O ato foi marcado pelo prefeito Jonas Tomazini assinando a ordem de início do Centro Especializado em Reabilitação (CER III). O investimento, com recursos do governo federal, é de R$ 7,6 milhões.

A nova estrutura ficará ao lado do Centro de Saúde do município, na Avenida Armando Antonello. Estão previstos atendimentos de reabilitação física e intelectual, além de atendimentos de neuropediatria, neurologia, fisioterapia, fisioterapia bobath, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outros. Eles serão distribuídos em 17 consultórios individuais. A área é de 2,4 mil metros quadrados.

A nova estrutura substituirá, assim, o espaço que funciona em prédio alugado, no bairro São Luiz, junto ao Centro Municipal de Fisioterapia. Farroupilha está entre 20 municípios do país que foram contemplados com essa estrutura, a partir de projeto específico para a área da saúde.

— Além de ser uma economia para os cofres públicos, já que a estrutura sairá de um prédio alugado para um espaço próprio, teremos condições de atender as famílias que estão em processo de recuperação física e psicológica, melhorando, inclusive, a qualidade de vida dos farroupilhenses — declara Tomazini.

O prazo para conclusão da obra não foi anunciado.