Demolição do prédio da UBS Central, em Farroupilha, deve ser finalizada até a próxima semana

Material retirado será levado para uma central de resíduos de construção civil. Cristiano Lemos / Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Os trabalhos de demolição do prédio da unidade básica de saúde (UBS) Central de Farroupilha, na Rua Treze de Maio, começaram nesta sexta-feira (7) e devem ser finalizados até a próxima semana. Conforme Karine Wille, engenheira civil que acompanha as obras, os cerca de 315 metros cúbicos de material demolido serão levados para uma central de resíduos de construção civil. Durante os serviços, não haverá bloqueios de trânsito.

Segundo a prefeitura, após a demolição será iniciada a etapa de escavação para o subsolo do novo prédio, quando devem ser retirados do local mais de quatro mil metros cúbicos de volume. No local será construída uma UBS de Porte 5, que terá 2.275 m² de área. (veja abaixo)

Desde dezembro do ano passado, as consultas médicas estão sendo realizadas no Centro de Saúde, na Av. Armando Antonello, 522. Quem necessitar de vacinação, deve se deslocar ao centro de atenção psicossocial infantojuvenil (Caps), na Rua Luiz Busetti, no bairro São Luiz. Já os atendimentos odontológicos ocorrem no Posto de Saúde do bairro Primeiro de Maio I, na Rua Antônio Sachet, 17.

Nova UBS com 20 salas de atendimento

A UBS de Porte 5, que será construída no mesmo local onde era a UBS Central é a categoria mais completa dentro do sistema de unidades básicas de saúde no Brasil. Ela se diferencia das outras UBSs em diversos aspectos, principalmente em termos de infraestrutura, capacidade de atendimento e serviços oferecidos, levando-se em conta espaços modernos e que se integrem com premissas de sustentabilidade.

Farroupilha e Porto Alegre foram os dois municípios do Rio Grande do Sul contemplados com a construção de uma UBS de Porte 5 cada um, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Segundo o Ministério da Saúde, ao todo, em diversas regiões do Brasil, serão construídas 38 UBSs deste porte, com o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde. As unidades serão equipadas com cinco equipes de saúde da família e cinco equipes de saúde bucal.

Projeto da UBS de porte 5 divulgado pela prefeitura de Farroupilha. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A nova UBS em Farroupilha contará com 20 salas de atendimento. A estrutura será dividida em três pavimentos: o subsolo, com estacionamento para veículos e ambulâncias, além de dois andares com áreas destinadas ao atendimento ao público, incluindo consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina, observação, curativos, acolhimento e atendimento materno-infantil. O projeto também inclui uma sala de reuniões, um auditório e uma área de espera para os pacientes.