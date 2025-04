Temperaturas sobem, mas chuva volta à Serra até o final de semana

Apesar do sol brilhando nesta segunda-feira (21), o clima na Serra tem mostrado, nesta semana, a cara do outono: manhãs e noites geladas e tardes com temperatura amena . E essa tendência deve seguir, pelo menos, até quinta-feira (24).

A região terá dias frios porque uma massa de ar frio de origem polar está sobre o Rio Grande do Sul. Conforme a Climatempo, a terça-feira (22) terá tempo firme e sem chuva. O sol vai predominar ao longo do dia com variação de nuvens. Ainda na terça, a massa de ar polar começa a enfraquecer. Mas ainda é preciso deixar os casacos a postos: o amanhecer ainda vai ser frio na Serra. As mínimas ficam na casa dos 9°C e as máximas em 23°C.