Samae projeta reuniões públicas sobre a lei de Zona das Águas em Caxias do Sul

A Lei complementar nº 246, de 6 de dezembro de 2005, estabelece a lei de Zona das Águas (ZA) nas áreas que contemplam as bacias de captação e acumulação de água para o abastecimento da população de Caxias do Sul. Para discutir com a comunidade a modernização dessa legislação que prevê o uso e o parcelamento do solo nestes espaços, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) inicia em abril um cronograma de reuniões públicas para ouvir as demandas da população. O primeiro encontro acontece no dia 7 de abril (segunda-feira), no distrito de Criúva.