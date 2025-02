Ex-jogador de futebol e empresário morre em acidente com motocicleta na RS-235, em Nova Petrópolis

Um acidente ocorrido por volta das 16h de sábado na RS-235, na localidade de Linha Araripe, em Nova Petrópolis, resultou na morte de um homem identificado como Diego Luis Bottin, 39 anos. A vítima conduzia uma motocicleta BMW S1000RR com placas de Canela, onde residia.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, que atenderam a ocorrência, o motorista seguia no sentido Nova Petrópolis-Gramado quando saiu da pista e colidiu contra um barranco de pedras, morrendo no local.