Vereador pede interdição da UBS Fátima Baixo, e prefeitura de Caxias afirma que fará melhorias emergenciais

O vereador Rafael Bueno (PDT) solicitou à prefeitura de Caxias do Sul a interdição da Unidade Básica de Saúde (UBS) Fátima Baixo sob alegação de riscos estruturais. Bueno recebeu imagens dos moradores que mostram avarias na estrutura do prédio (confira abaixo).

A secretaria também informa que fará melhorias pontuais e emergenciais no prédio, que foi inaugurado em 1983 e sofreu ao longo dos tempos com alagamentos na região. A nota diz ainda que "a Secretaria da Saúde tem ciência de que a comunidade precisa de um espaço com mais conforto, por isso, já está pronto o projeto para a construção da futura UBS Caminho do Meio. A SMS aguarda a publicação de portaria federal para liberação de recurso para que seja lançada a licitação. A obra também contará com aporte de recurso municipal".