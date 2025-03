Colisão envolvendo Sandero e C180, no centro de Caxias do Sul.

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na esquina da Rua Sinimbu com a Vereador Mário Pezzi, no centro de Caxias do Sul, por volta de 15h30min desta terça-feira (11). Um casal estava num Sandero, que colidiu com um carro C180.