Rômulo Freitas, do blog "Viajante Maduro", passa por transplante de pulmão em Porto Alegre 

Após mais de um mês de espera, Rômulo Freitas , do blog “Viajante Maduro” , passou por uma cirurgia de transplante de pulmão . A informação foi anunciada nas redes sociais que ele compartilha com a companheira, Ivane Fávero. O procedimento ocorreu nesse sábado (1°), na Santa Casa de Porto Alegre.

A última atualização divulgada por Ivane indica que a cirurgia ocorreu bem e que o pulmão recebido é compatível com o influenciador digital. No entanto, após o procedimento, médicos informaram a família que ele apresentava hemorragia interna .

O casal que residia em Garibaldi ficou famoso após criar o blog para compartilhar suas impressões de viagens no Brasil e fora dele, a partir do olhar maduro. No Facebook, contam com 8,9 mil seguidores e no Instagram, 103 mil.