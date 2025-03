Obra na Rua Hércules Galló, em Caxias, avança para o cruzamento com a Marquês do Herval

O trecho da Rua Marquês do Herval, entre as ruas Hércules Galló e Flores da Cunha terá mão dupla. Fabiano Provin / Samae

A obra de esgotamento sanitário na Rua Hércules Galló, no centro de Caxias, avançará para o cruzamento com a rua Marquês do Herval. Haverá bloqueio parcial de trânsito na esquina, com orientação de agentes da Fiscalização de Trânsito, informa o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

O trecho da Rua Marquês do Herval, entre as ruas Hércules Galló e Flores da Cunha, terá mão dupla a partir desta terça.

Os motoristas que seguirem no sentido Centro-bairro podem acessar a Rua Marquês do Herval (que estará com duas pistas livres); ou ainda as ruas Alfredo Chaves, Hércules Galló e Flores da Cunha, onde será permitido dobrar à esquerda. Quem trafegar pela Rua Visconde de Pelotas e acessar a Flores da Cunha também poderá dobrar à direita na Marquês do Herval.

Entre quarta (12) e quinta-feira (13), dependendo da evolução dos trabalhos, a Marquês do Herval pode ser bloqueada totalmente até que a travessia das tubulações seja concluída. Na quinta e sexta (14) estão previstas detonações de rocha no local. A concessionária do transporte coletivo foi informada e providenciará as alterações necessárias nas linhas que seguem pela Rua Marquês do Herval.