Caminhão furtado é recuperado horas depois do crime em Caxias do Sul

Um caminhão furtado foi recuperado na manhã desta sexta-feira (14), em Caxias do Sul. O veículo foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) horas depois do crime, que aconteceu em Farroupilha.

Após receber a informação do furto, os policiais localizaram o caminhão Volkswagen em um posto às margens da BR-116. Segundo os policiais, as placas do veículo já estavam modificadas.