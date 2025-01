Obras e novos deslizamentos deixam a BR-470, entre Veranópolis e Bento, em "pare e siga"

O trânsito na BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, permanece com alterações que causam retenção no fluxo de veículos e exigem a atenção dos motoristas .

O motivo são as obras no local, além de novos deslizamentos de terra e pedras causados pela chuva, como o que ocorreu na tarde desta segunda-feira (27), próximo à Ponte Ernesto Dornelles, no km 189, em Veranópolis. Após limpeza, realizada no mesmo dia, o trecho continua com orientação em pare e siga, coordenado por semáforo, nesta terça (28), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).