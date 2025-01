Deslizamento de pedras e terra causa lentidão no trânsito e longas fila na BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves

Para liberar o trânsito, a equipe do Dnit precisou ampliar o tempo de espera do sistema pare e siga. Os sedimentos já foram retirados, contudo há uma longa fila de veículos esperando para fazer a travessia entre as cidades, sobretudo no sentido Bento-Veranópolis. O órgão estima que seja cerca de 3 quilômetros de trânsito. A previsão é que o fluxo se estabilize ainda nessa tarde.